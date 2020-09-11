Менеджер Конора: «Макгрегор не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовком»

Менеджер Конора Макгрегора Одди Аттар прокомментировал задержание ирландца на Корсике.

«Я разгневан, громко и ясно заявляю: Конор Макгрегор не является и не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовок или хочет получить гонорар», – написал Аттар.

Ранее стало известно, что Конора задержали на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

Адвокат Макгрегора Эммануэль Рамон назвала обвинения «оскорбительными», и сообщил, что его клиент был освобожден без предъявления ему каких-либо обвинений.

Ирландец, завершивший карьеру весной этого года, на данный момент путешествует по Средиземному морю на своей яхте с невестой Ди Девлин и двумя детьми.

Конора задержали на Корсике. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении

На яхту к Конору прибыли допинг-офицеры. В июне он завершил карьеру