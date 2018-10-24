Александр Поветкин о политике Путина: «Я во многом не разбираюсь, ему виднее. Считаю, что он все правильно делает»

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин поддерживает политический курс, который проводит президент России Владимир Путин.

«Я считаю, что это сильный человек, серьезный человек. Считаю, что он все правильно делает.

Я во многом не разбираюсь, ему виднее, но это сильнейший человек.

Сравним ли он с многими людьми из нашей истории? По-любому», – заявил Поветкин.

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