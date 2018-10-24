Александр Поветкин о протестах в Беларуси: «Хотят расшатать, рассорить народы братские. Они уже это сделали с Украиной»

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин высказался о массовых протестах в Беларуси на фоне итогов президентских выборов.

«Наверное, они кем-то созданы и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы правильно понимать, но, думаю, чье-то вмешательство есть.

Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции – брат против брата шел, отец против сына.

Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я был в Беларуси, хорошая, нормальная страна.

Люди добрые, нормальные, спокойные. Ни одного кипеша. Пьяных особо не видел. Как там чистенько, какие там колхозы, огороды! В СССР было очень много хорошего и правильного, я так считаю», – рассказал Поветкин.

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