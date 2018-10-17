Умар Кремлев: «Топим с друзьями за поправки в Конституцию!»

Генеральный секретарь бокса России Умар Кремлев призывает голосовать за поправки в Конституцию РФ.

«Топим с друзьями за поправки в Конституцию! Присоединяйтесь к нам!

Голосуем за», – сказал Кремлев.

Умар Кремлев призвал голосовать за поправки в Конституцию: «Не надо слушать негодяев, которые ведут подрывную деятельность, сидя на унитазе»

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