Умар Кремлев: «Топим с друзьями за поправки в Конституцию!»

Теги Федерация бокса России бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев призывает голосовать за поправки  в Конституцию РФ.

«Топим с друзьями за поправки в Конституцию! Присоединяйтесь к нам!

Голосуем за», – сказал Кремлев.

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