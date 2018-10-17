Умар Кремлев: «Топим с друзьями за поправки в Конституцию!»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев призывает голосовать за поправки в Конституцию РФ.
«Топим с друзьями за поправки в Конституцию! Присоединяйтесь к нам!
Голосуем за», – сказал Кремлев.
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Топим с друзьями за поправки в Конституцию! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺Присоединяйтесь к нам! 🤝💪🔥Голосуем ЗА! 🥊🥊🥊 #боксобъединят #бокс #москва #россия
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