Умар Кремлев о бое Плющенко – Навальный: «Мы им все оплатим и организуем»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности организовать бой между фигуристом Евгением Плющенко и политиком .

«Не раз предлагал Навальному боксерскую площадку. Болтать и оскорблять каждый умеет, поэтому пусть выйдет как мужчина и разберется на кулаках.

У нас исторически на дуэли выходили, здесь прописаны четкие правила: лежачих не бьют, все стоя и на кулаках, как настоящие мужчины.

Они оба не боксеры, вот они могут выйти на ринг. Мы им все оплатим, организуем этот бой, обоим заслуженных тренеров по боксу порекомендуем. Можем дать перчатки олимпийского спорта, а не профессионального, чтобы не было урона сильного.

Не понимаю, когда люди оскорбляют друг друга в соцсетях. Зачем? Евгения Плющенко я полностью поддерживаю, сделал ролик, показал свою позицию. Навальный иногда продвигает свою позицию.

Если нужно организовать, то мы организуем. У кого будет преимущество? Плющенко занимался спортом, у него преимущество будет.

Навальный всю свою жизнь что делал? Только болтать языком его преимущество. Зато после боя не будет лишних разговоров, поставят жирную точку», – рассказал Кремлев.

Ранее Плющенко предложил Навальному выяснить отношения в ринге после того, как политик раскритиковал видеоролик о поправках в конституцию РФ, в котором снялся фигурист вместе с женой Яной Рудковской и 7-летним сыном.

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