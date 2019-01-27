Евгений Плющенко: «Готов выйти в ринг с Навальным. Можем высказаться по-спортивному»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал негативные высказывания в его адрес после ролика о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, где он снялся вместе с женой Яной Рудковской и 7-летним сыном.

«Я ждал, что будут какие-то критики, хейтеры. Каких-то ботов подключат. Я в принципе этого ожидал.

Далеко ходить не надо – на карантине мы сидели дома, делать было нечего, и мы придумали разные танцы, просто в поддержку людей, чтобы они посмотрели и поулыбались, посмеялись.

Нашлись люди, которые писали просто гадости. Постоянно упоминали моего сына, что он не улыбается, закомплексованный, или ему заплатили деньги. Люди немножечко обозлены, на самом деле.

Порой не хочется обращать внимание. Но когда трогают мою семью, трогают моего любимого сына... Я готов встать за них, и не просто с какими-то словесными историями – я готов выйти в ринг с тем же Навальным.

Хочет – пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем спарринг – наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному.

Я это очень люблю. Я всегда занимаюсь спортом, кикбоксингом, меня Саша Липовой тренирует – многократный чемпион мира. Поэтому я бы с удовольствием побоксировал.

Хочется не обращать (внимание). Хочется. Но не трогайте мою семью. Вы можете мне что-то написать, если вам надо, если прямо так чешется, горит.

Напишите мне. Но не трогайте, не упоминайте моего сына и мою жену. Потому что семья для меня – это приоритет номер один. Это для меня все» – сказал Плющенко Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда».

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