Камил Гаджиев: «Готов организовать бой между Плющенко и Навальным»

Глава Fight Nights Global Камил Гажиев сообщил, что готов организовать поединок между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и политиком .

«Выяснить нерешенный вопрос на ринге – это нормально, в этом что-то есть. Мужики во все времена называли такие поединки боями, в которых можно отвести душу.

Иногда ситуация заходит в тупик, и людям нужно просто по «мордасам» друг другу надавать, и тогда все встает на свои места. Что же касается самого вызова, то Навального кто только не вызывал.

В ринге я его еще ни разу не видел, поэтому его перспектива довольно слабая. Фигуристы – крепкие парни, шанс победить у Плющенко больше. Но в этот бой объективно я не верю. Думаю, Навальный не рассматривает эту историю серьезно.

Но если этот бой состоится, то я готов его не только посмотреть, но и организовать. Если бы это все принимало серьезное очертание, конечно», – сказал Гаджиев.

Ранее Плющенко предложил Навальному выяснить отношения в ринге после того, как политик раскритиковал видеоролик о поправках в конституцию РФ, в котором снялся фигурист вместе с женой Яной Рудковской и 7-летним сыном.

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