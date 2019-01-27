Невзоров об агитационном ролике Плющенко: «Гномы за конституцию. Ждем слова от орков. Не знаем, кто это будет – Валуев или Карелин»

Российский журналист Александр Невзоров поделился мнением насчет ролика о голосовании по поправкам в конституцию, в котором снялась семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию .

«К поправкам подтянулись самые крупные и самые пока мелкие гномы России.

Вот битый тонким ремнем, известный маленький гномик поучаствовал в безобразной по своей фальши, как будто это нарезка из журнала «Работница» советского времени, семейной идиллии Рудковских.

И было нарядно показано, как можно топить за поправки в конституцию, в первый раз услышав это слово и вообще не понимая, о чем речь.

В общем, гномы за конституцию. Ждем решающего слова от орков, которые тоже должны, вероятно, сказать что-то про конституцию. Кто это будет – Валуев ли, или Карелин, или кто-то еще, кто проходит по кастингу – мы не знаем, но это явно будет.

А вообще, волшебным образом мы знаем – эта гном-идиллия Рудковских, она совпала с назначением старшего гнома, то есть непосредственно Плющенко, тренером сборной России по фигурному катанию. Конечно, это жутко неловкая ситуация», – сказал Невзоров.

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