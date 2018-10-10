🏆 Конор – величайший боец UFC по мнению пользователей Sports.ru. Он обогнал Хабиба на 65 голосов

Теги UFC Андерсон Силва Жорж Сен-Пьер MMA Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Деметриус Джонсон Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор – величайший боец в истории промоушена, считают пользователи Sports.ru.

В опросе приняли участие 10 411 человек.

Конор и чемпион полутяжелого веса Джон Джонс набрали по 19%, но у Макгрегора 2012 голосов, а у Джонса – 1965.

Третье место занял действующий чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов. Он набрал 1947 голосов.

Дальше идет Андерсон Силва (1467) и Жорж Сен-Пьер (1317). Замыкает голосование Деметриус Джонсон (371).

Конор: «Андерсон Силва – лучший боец в истории, а я занимаю второе место»

Джон Джонс – Конору: «Я не собираюсь спорить, кто лучший боец в UFC. Пусть это сделают фанаты»

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