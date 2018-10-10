Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор – величайший боец в истории промоушена, считают пользователи Sports.ru.
В опросе приняли участие 10 411 человек.
Конор и чемпион полутяжелого веса Джон Джонс набрали по 19%, но у Макгрегора 2012 голосов, а у Джонса – 1965.
Третье место занял действующий чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов. Он набрал 1947 голосов.
Дальше идет Андерсон Силва (1467) и Жорж Сен-Пьер (1317). Замыкает голосование Деметриус Джонсон (371).
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