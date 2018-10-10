Тренер Грицая: «Надеюсь, кураторы Усика в ФСБ подтолкнут его на бой с Богданом»

Алексей Семенюшко, тренер украинского борца Богдана Грицая, который бросил вызов тяжеловеса , рассчитывает, что этот поединок состоится.

«Очень надеюсь, что Усика кураторы в ФСБ подтолкнут его на этот бой.

Не зря же Елена Бондаренко и другие агитаторы «русского мира» в Украине так активно Александра раскручивают. Перед нашей беседой смотрел эфир на одном канале.

«Кто этот поупокер?» – нагло издевался там над Богданом Грицаем неизвестный мне политолог Михаил Чаплыга.

Богдан – украинец, дорогие украинофобы! Украинец, которому надоело слушать, что над его народом издеваются», – сказал Семенюшко.

Усик принял вызов Грицая, но поставил условие – бой должен пройти по правилам бокса.

Украинский борец вызвал Усика на бой без правил. Александр согласился, но по правилам бокса

Богдан Грицай: «Похоже, ролик Усика снимали российские политтехнологи приемом «Тот-Кого-Нельзя-Называть». Путин тоже не называет Навального по имени»