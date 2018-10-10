Богдан Грицай: «Похоже, ролик Усика снимали российские политтехнологи приемом «Тот-Кого-Нельзя-Называть». Путин тоже не называет Навального по имени»

Украинский борец вольного стиля, бронзовый медалист чемпионатов мира и Европы U23 Богдан Грицай считает, что в последнем прямом эфире тяжеловес обращался к нему, не называя его по имени.

В своем очередном видео Грицай решил научить боксера называть людей по имени.

«Я, Богдан Грицай, обращаюсь к Александру Усику в ответ на его видеообращение, которое выглядит так, что было адресовано мне. Похоже, что этот ролик Усика снимали российские политтехнологи, которые, как и я являются большими поклонниками Джоан Роулинг, книг о Гарри Поттере, и используют прием «Тот-Кого-Нельзя-Называть».

В России, когда Путин обращается к своему оппоненту Навальному, тоже никогда не называет его по имени. Усик обращается ко мне, не называя моего имени. Ну хорошо.

Сегодня, Александр, будем учиться называть людей по имени. Итак, я – Богдан Грицай. Ты – Александр Усик. Именно так ты требовал от иностранных журналистов, чтобы тебя называли. Не Олександр (на украинском языке – прим.), а Александр. Правильно? Хорошо.

Еще раз. Я – Богдан Грицай, ты – Александр Усик. Верю, что ты сможешь усвоить этот урок. Так как урок, который я преподал тебе в моем предыдущем видео – ты усвоил, судя по твоему ответу. И это отлично», – сказал Грицай.

Напомним, что Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил после того, как супертяж опубликовал видео, где бьет вымышленного критика. Александр ответил, что готов с ним сразиться только по правилам бокса.

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