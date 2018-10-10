Боец ООС – Усику: «По правилам бокса ты захотел? По законам войны и улицы драться будем!»

Участник боевых действий на Донбассе в составе ОСС (Операция объединенных сил, – прим. Sports.ru) 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Андрей Грачов бросил вызов тяжеловесу .

«Простой парень из Винницы, неоднократный призер Украины по борьбе, дзюдо и самбо. Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой.

По правилам бокса ты захотел? Драться будем по законам войны и улицы! Так, как всегда! На войне нет правил... Там нас ни по одним правилам не считали, там медиков в процент не ставили.

Ты узнаешь, кто на кого напал и с кем у нас война», – сказал Грачов.

Ранее Усика вызвал на бой борец вольного стиля Богдан Грицай. Усик ответил согласием, но только по правилам бокса.

Украинский борец Грицай – Усику: «Ты что, Кадыров? Не тебе решать, чей Крым»

«Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил». Усик принял вызов от борца Грицая, сравнившего его с Кадыровым