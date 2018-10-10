Хабиб: «Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего. Просто прихожу в зал и тренируюсь»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что во время пандемии коронавируса продолжает тренировки.
«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего. Просто прихожу в зал и тренируюсь», – сказал Хабиб.
Следующий бой Нурмагомедов должен провести против временного чемпиона UFC в легком дивизионе Джастина Гэтжи.
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Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь. @bukaboxing
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