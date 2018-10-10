Хабиб: «Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего. Просто прихожу в зал и тренируюсь»

Чемпион UFC в легком весе сообщил, что во время пандемии коронавируса продолжает тренировки.

«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего. Просто прихожу в зал и тренируюсь», – сказал Хабиб.

Следующий бой Нурмагомедов должен провести против временного чемпиона UFC в легком дивизионе Джастина Гэтжи.

Конор о Хабибе: «Ты суетливая прячущаяся крыса. Абсолютное позорище»

Гэтжи – следующий соперник Хабиба. Он виртуозно побил Фергюсона, но этого прогресса мало