Хабиб: «Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего. Просто прихожу в зал и тренируюсь»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что во время пандемии коронавируса продолжает тренировки.

«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего. Просто прихожу в зал и тренируюсь», – сказал Хабиб.

Следующий бой Нурмагомедов должен провести против временного чемпиона UFC в легком дивизионе Джастина Гэтжи.

 
 
 
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Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь. @bukaboxing

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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