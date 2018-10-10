Тони Фергюсон станцевал в больничной палате. У него обнаружен перелом орбитальной кости

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Джастин Гэтжи UFC 249 Тони Фергюсон - Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон выложил видео из больницы, куда попал после боя с Джастином Гэтжи на UFC 249 во Флориде.

У Фергюсона обнаружили перелом орбитальной кости. Во время боя с Гэтжи у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом.

 
 
 
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Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Фергюсон проиграл Гэтжи нокаутом в пятом раунде.

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