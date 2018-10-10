Дэйна Уайт: «Фергюсон выглядел медленным, а Гэтжи бьет как чертов грузовик»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Джастин Гэтжи UFC 249 Тони Фергюсон - Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт поделился впечатлениями от главного боя UFC 249 во Флориде, в котором Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона нокаутом в пятом раунде.

«Считаю, что остановка была своевременной. Думаю, бой можно было остановить и раньше. Тони сегодня получил много травм. Дело не только в количестве ударов, но и в том, что Гэтжи бьет как чертов грузовик.

Не хочу принижать заслуг Джастина – он потрясающий. Но мне показалось, что Тони выглядел медленным. Думаю, сказалась вторая сгонка веса за месяц», – считает Уайт.

Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона в легком весе и должен подраться с Хабибом Нурмагомедовым.

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