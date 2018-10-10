Виталий Минаков: «Хабиб переехал почти весь дивизион. Остался только Фергюсон»

Российский боец дал прогноз на бой Тони Фергюсона и .

«Будет интересный поединок. Правда, я Гэтжи особо не знаю. В этой категории слежу только за самыми громкими именами. Поэтому не представляю, чем он может удивить Тони и насколько он конкурентен. Но будет интересно посмотреть на Фергюсона. Он бескомпромиссный и отличный боец.

Кого хотел бы увидеть соперником Хабиба? Фергюсона, конечно. Это самое интересное противостояние на сегодняшний день. Смешно, что пятый раз поединок не состоялся. Хабиб переехал почти весь свой дивизион. Остался только Фергюсон.

Когда он будет побежден, можно сказать, что Хабиб катком прошелся по всему дивизиону. Так что в бою с Гэтжи я буду болеть за Тони», – сказал Минаков.

Бой Фергюсон – Гэтжи состоится 9 мая на UFC 249 во Флориде. Победитель должен будет подраться с Хабибом осенью.

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