UFC: «Турнир UFC 249 состоится. Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен»

Промоушен UFC выступил с официальным заявлением относительно информации о положительном тесте на коронавирус средневеса Роналдо Соузы.

«Бой между Соузой и Холлом на турнире UFC 249 отменен. Положительный тест на коронавирус сдали Соуза и еще два члена его команды.

Медицинская служба UFC осмотрела Соузу и его секундантов. У них нет симптомов COVID-19. Они уже изолированы. Медицинская служба UFC будет контролировать состояние их здоровья дистанционно и предоставит помощь в любом необходимом лечении.

С момента их прибытия в начале недели до самого отъезда Соуза и его представители следовали протоколам безопасности UFC, включая практику социального дистанцирования, ношение средств индивидуальной защиты.

Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится», – сообщается в заявлении.

Ранее появилось видео, на котором Соуза контактирует с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом и находится на близком расстоянии от других бойцов промоушена.

Турнир UFC 249 состоится сегодня ночью в Джексонвилле. Начало турнира 10 мая в 01:15 по московскому времени. Старт главного карда в 05:00 по московскому времени.

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