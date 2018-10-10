Зараженный коронавирусом Соуза контактировал с Вердумом. Сегодня у него бой с Олейником на UFC 249

Средневес Роналдо Соуза, у которого был обнаружен коронавирус, перед официальной процедурой взвешивания турнира UFC 249 контактировал с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом и другими бойцами.
Сегодня ночью Вердум должен провести бой против против Алексея Олейника в карде турнира UFC 249.
Ранее UFC сообщил, что Соуза и его команда следовали принципам социального дистанцирования.
«Isolated» pic.twitter.com/fJaIsiuB0Y— Austin Price (@AJPrice803) May 9, 2020
У Роналдо Соузы обнаружен коронавирус. Его бой на UFC 249 отменен
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