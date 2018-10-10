Зараженный коронавирусом Соуза контактировал с Вердумом. Сегодня у него бой с Олейником на UFC 249

Теги UFC MMA Фабрисио Вердум Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Роналдо Соуза средний вес (MMA) UFC 249 коронавирус Бокс/MMA/UFC

Средневес Роналдо Соуза, у которого был обнаружен коронавирус, перед официальной процедурой взвешивания турнира UFC 249 контактировал с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом и другими бойцами.

Сегодня ночью Вердум должен провести бой против против Алексея Олейника в карде турнира UFC 249.

Ранее UFC сообщил, что Соуза и его команда следовали принципам социального дистанцирования.

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