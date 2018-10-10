Емельяненко об алкоголе: «Меня не тянет пивка перед телевизором нажраться, как болельщики»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко вспомнил детали пари, которое заключил с президентом бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. Емельяненко пообещал год не употреблять спиртные напитки.

«Это не я целый год не пить пообещал, это так с «Патриотом» в спортзале слово за слово зацепились.

Сказал, что я легко год пить не буду. Так вот получилось, что просто поспорили. Я легко могу обходиться без алкоголя. Меня не тянет как пивных фанатов или болельщиков пойти перед телевизором сесть пивка нажраться.

Или офисных работников, которые ждут пятницы, чтобы нажраться в хлам. В субботу отвалятся, в воскресенье оттаять, и в понедельник на работу. Я так не живу, я постоянно в спортзале.

Если я и пью, то об этом знают все. Начинают цеплять, провоцировать. Дашь кому-то подзатыльник – бегут жаловаться. Заявление в кармане, мол, Емельяненко побил, посадите его в тюрьму.

Я должен исправляться? Я не знаю, от чего я должен исправляться. Я каким был, такой я и есть. От чего исправляться? Под кого-то стелиться я не собираюсь. Бегать, как большинство окружение некоторых, облизывать... Мне это неприемлемо», – рассказал Емельяненко.

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