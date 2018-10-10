Хабиб: «Я всегда настоящий, а Конор – подделка»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вызов со стороны экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах .

«Когда я размазал его, он сказал, что не был в лучшей форме. Как он сейчас может быть в лучшей форме? Как?

Как он может сейчас говорить о форме? Когда я размазал его лицо, он говорил про плохую форму и бла-бла-бла. А сейчас он говорит, что в хорошей форме, и он готов драться.

Несколько дней назад он говорит: «Люди, пожалуйста, берегите свои семьи, будьте в безопасности, оставайтесь дома. Правительство сказало нам быть дома». Несколько дней назад.

Сейчас он говорит, что в хорошей форме и бла-бла-бла. Это все фэйк. Для меня это фэйк. Я всегда настоящий. Кому-то это нравится, кому-то – нет. Это не моя работа. Но я всегда настоящий. А этот парень – подделка.

Что ты говоришь? Какая форма? Он поехал куда-то в Ирландию, сидит дома целый день и боится этого коронавируса. Но он не говорит об этом. Он говорит о том, чтобы куда-то полететь.

Говорит о своей прекрасной форме. Но что произошло 6 октября 2018 года? Что произошло? Он готовился к бою шесть месяцев в тренировочном лагере. Говорил много плохих вещей до боя. Шесть месяцев тяжело тренировался.

А потом вышел в октагон и постучал, как цыпленок. Так о чем ты говоришь? Какая еще хорошая форма? Конор всегда будет номером два. Всегда. Всегда будет номером два.

Он никогда ничего не сможет сделать со мной. Внутри клетки он ноль. Когда мы будем драться, что ты сделаешь? Что ты сделаешь, если ты ноль?» – заявил Нурмагомедов.

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