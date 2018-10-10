Хабиб: «Дайте мне локацию. Если я смогу выехать из России, то буду драться в любом месте»

Чемпион UFC в легком весе в очередной раз подтвердил, что готов драться с Тони Фергюсоном.

«Прямо сейчас, если мне дадут локацию, и я смогу уехать из России – я смогу драться в любом месте.

США, Абу-Даби, не имеет значения. Я собираюсь драться, 100 процентов. Просто дайте мне локацию. Каждый день я отправляю Дэйне Уайту сообщение: «Эй, где моя локация?».

Слишком много сумасшедших вещей, слишком много вопросов, и у меня нет ответа на них. Я понимаю, что люди расстроены, потому что этот бой – это бой мечты для фанатов. Это бой моей мечты.

Я теряю деньги, я теряю много денег. Никто не теряет столько, сколько я теряю. Никто. Я теряю так много вещей. Я хочу драться», – заявил Хабиб.

Ранее Хабиб отказался драться с Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.

Нурмагомедов: «Я Хабиб, а не коронавирус. Сейчас все сидят дома и ищут козла отпущения»

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