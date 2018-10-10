Хабиб: «Скиньте мне локацию. Я-то прилечу в Беларусь, но Фергюсона не выпустят из США»

Чемпион UFC в легком весе вышел в прямой эфир инстаграма, где рассказал о снятии с UFC 249 и боя против .

«Кто-нибудь даст мне локацию? Скиньте мне локацию. Я дома сижу, так как мы прилетели из Америки, мы на карантине. Тренируюсь постоянно.

Слышал насчет Беларуси, но не знаю – правда это или нет. Я-то прилечу в Беларусь, но Тони не сможет вылететь из США. Никого не выпускают и не впускают оттуда.

Мой совет вам всем – сидите дома, не нарушайте карантин. Все ученые мира, врачи, правительство, известные люди говорят, что надо пережить эту проблему. Старайтесь не нарушать. Уделяйте время своим детям и семье. И не деритесь в комментариях.

Все мне пишут, что мне надо улететь. Скажите куда?», – сказал Нурмагомедов во время прямого эфира.

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