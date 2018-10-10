Дэйна Уайт: «Все и так знали, что Хабиб не будет драться»

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал отмену боя – Тони Фергюсон, который должен был стать главным событием UFC 249.

«Все и так знали, что Хабиб не будет драться.

Фергюсон против Гэтжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя», — сказал Уайт.

Ранее Нурмагомедов в инстаграме заявил, что поединок с Фергюсоном не состоится из-за пандемии коронавируса.

Хабиб объявил, что боя с Тони Фергюсоном на UFС 249 не будет

Тони Фергюсон об отмене боя: «Хабиб – сучка. Он испуган и не хочет драться»