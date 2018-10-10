Росавиация: «У Хабиба могут возникнуть проблемы с возвращением в РФ»

Чемпион UFC в легком весе может вылететь в США для боя с Тони Фергюсоном как частной, так и бизнес-авиацией. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для того, чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США.

Компании, которые совершают частные авиаперевозки, обычно знают, какие документы необходимо иметь пассажиру, чтобы не получилось так, что по прибытии его не пустят на границе.

Ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет. При наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США.

Но есть ограничения на прилет, которые были утверждены в понедельник на заседании Оперативного штаба Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, у него могут возникнуть определенные проблемы с возвращением», – заявили в Росиавиации.

Ранее появилась информация, что Хабиба в бою с Фергюсоном может заменить Джастин Гэтжи.

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