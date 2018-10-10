Тактаров о том, что Хабиб не может улететь в США: «Вранье. Они могут Путина попросить»

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал слова чемпиона UFC в легком весе о том, что не может драться с Тони Фергюсоном в США из-за пандемии коронавируса.

«Это вранье, можно на частном самолете улететь. Частный самолет и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны.

Любой бизнесмен может в этом помочь. Поэтому частная авиация — это совсем другая история.

Я не хочу особо обсуждать эту тему, потому что некоторые люди ждут резких высказываний, чтобы все это мусолить и обсуждать, но у Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов, он, в конце концов, может попросить президента, чтобы его на время выпустили из России», – заявил Тактаров.

Россия с полночи 30 марта временно закрыла движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска из-за пандемии коронавируса.

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