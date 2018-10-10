Хабиб: «Я готов драться с любым. Скажите место и время»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что бой против Тони Фергюсона сорвался не по его вине.

«Я в данный момент чемпион UFC, не по моей вине бой сорвался, я готовился к этому бою, и я готов. Даже сейчас закончил только что тренировку.

В любом месте, в любое время. Для этого я – действующий спортсмен, действующий чемпион. Просто скажите место и время, и я буду там. Я готов драться с любым. Просто что-то не всегда зависит от меня», – рассказал Нурмагомедов во время прямого эфира в инстаграме.

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