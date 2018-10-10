Хабиб: «UFC 249, что ты такое? Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обеспокоен ситуацией вокруг переноса UFC 249, где он должен подраться с Тони Фергюсоном.

«Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять, что происходит вообще.

Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки? И место проведения боя?

Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» – написал Нурмагомедов.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Из-за коронавируса бой Хабиб – Фергюсон 18 апреля был запрещен в Нью-Йорке. UFC ищет новое место для поединка.

UFC до сих пор не отменил бой Хабиба и Фергюсона. Они что, реально подерутся?

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