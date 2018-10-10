Хабиб: «UFC 249, что ты такое? Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки?»

Чемпион UFC в легком весе обеспокоен ситуацией вокруг переноса UFC 249, где он должен подраться с .

«Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять, что происходит вообще.

Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки? И место проведения боя?

Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» – написал Нурмагомедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 23 Мар 2020 в 8:02 PDT

Из-за коронавируса бой Хабиб – Фергюсон 18 апреля был запрещен в Нью-Йорке. UFC ищет новое место для поединка.

UFC до сих пор не отменил бой Хабиба и Фергюсона. Они что, реально подерутся?

Артем Дзюба: «Фергюсон немного неадекватный. Он единственный не испугается Хабиба»