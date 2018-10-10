Хабиб: «UFC 249, что ты такое? Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки?»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обеспокоен ситуацией вокруг переноса UFC 249, где он должен подраться с Тони Фергюсоном.
«Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять, что происходит вообще.
Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки? И место проведения боя?
Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» – написал Нурмагомедов.
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Из-за коронавируса бой Хабиб – Фергюсон 18 апреля был запрещен в Нью-Йорке. UFC ищет новое место для поединка.
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