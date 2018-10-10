Василий Уткин: «Мне будет очень трудно болеть за Хабиба в бою с Фергюсоном. Нурмагомедову все равно, как такие люди, как я, к нему относятся»

Комментатор Василий Уткин рад, что бой между чемпионом UFC в легком весе и Тони Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

«Я прочитал по-настоящему классную новость. Я считаю таковой сообщение о том, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и состоится, несмотря ни на что. Я уважаю Дэйну Уайта, по-моему, у этого парня есть мозги.

Совершенно очевидно, что Уайту никто не позволит пренебречь международными санитарными правилами и допустить хоть какой-то риск распространения пандемии и так далее.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в индустрии, в жизни, в экономике происходит идеальный шторм, и если есть люди, которые стараются сохранить какую-то часть жизни, сохранить какой-то оборот, то все это дает нам надежду и реальный шанс.

Я буду очень надеяться, что бой Хабиба и Фергюсона состоится. Я его очень жду. Признаюсь вам, что мне будет очень трудно болеть за Хабиба.

Я долгое время считал это своим долгом, и у меня это получалось. Но сейчас, продолжая относиться к нему с колоссальным уважением, я не могу не признать, что Хабибу абсолютно все равно, как такие люди, как я, к нему относятся.

Он представляет совершенно другой мир — огромный, большой, очень интересный мир, но тем не менее другой. За Фергюсона мне болеть не интересно, потому что для меня он не более чем просто боец.

Я жду этого боя скорее как знака о том, что жизнь продолжается. За кого болеть я как-нибудь разберусь», – сказал Уткин.

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