Александр Емельяненко: «Я не люблю пить. Если выпью раз в полгода – вся Россия знает»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко заявил, что испытывает негатив к алкогольным напиткам.

«У меня нет проблемы «пить или не пить». Это все вы, пресса и народонаселение, начали – «Ох, Емельяненко выпил!»

Если Емельяненко выпьет раз в полгода, то об этом знает вся Россия. Я не люблю пить.

Иногда перегрузится голова – пойдешь и напьешься, а тут какой-нибудь дурак начинает бить себя в грудь.

Вот и получаются скандалы, потому что я не прохожу мимо и за словом в карман не лезу.

Они сначала сидят: «Здравствуйте, Александр Владимирович», потом «Саня, братан!», потом «Давай на руках бороться!» Несет и несет их. Не раз такое было», – рассказал Емельяненко.

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