Хабиб: «Через несколько дней Уайт скажет место боя против Фергюсона»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в скором времени узнает место поединка против Тони Фергюсона.

«Я вчера говорил с Дэйной Уайтом. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы сделать бой с Фергюсоном.

Через несколько дней он скажет место, где пройдет бой», – рассказал Хабиб в прямом эфире с Али Абдель-Азизом. 

Отец Хабиба: «Скорее всего, бой с Фергюсоном пройдет в Дубае. Эмираты быстрее и легче заплатят»

Дэйна Уайт: «Бой Хабиб – Фергюсон состоится. Без зрителей, но состоится»

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