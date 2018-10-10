Хабиб: «Через несколько дней Уайт скажет место боя против Фергюсона»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, что в скором времени узнает место поединка против .

«Я вчера говорил с Дэйной Уайтом. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы сделать бой с Фергюсоном.

Через несколько дней он скажет место, где пройдет бой», – рассказал Хабиб в прямом эфире с Али Абдель-Азизом.

Отец Хабиба: «Скорее всего, бой с Фергюсоном пройдет в Дубае. Эмираты быстрее и легче заплатят»

Дэйна Уайт: «Бой Хабиб – Фергюсон состоится. Без зрителей, но состоится»