Емельяненко и Кадыров принесли извинения Канделаки: «Мы на 8 марта цветы даже отправим тебе»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки разместила видео, на котором Александр Емельяненко вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым приносят ей извинения за то, что вчера боец назвал ее «дурой».
«Я же говорю, «Ахмат» — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости», – написала Канделаки.
Я же говорю, «Ахмат» — сила.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) March 4, 2020
Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости. pic.twitter.com/zgO1EXrqs3
Диалог Кадырова и Емельяненко выглядит следующим образом:
Кадыров: «Мы сегодня с Александром очередной косяк запороли».
Емельяненко: «Не сегодня, а вчера. Ладно, Тина, я чуть-чуть вспылил. Не взыщи!»
Кадыров: Мы на 8 марта цветы даже отправим тебе».
Емельяненко: «Приношу свои извинения, что так среагировал на твое интервью».
Кадыров: «Тина, ты — лучшая! Она простит нас точно. Тина хорошая! Мы сейчас неплохие парни! Совсем другие!»
Емельяненко: «Я совсем другой, я хороший».
Тина Канделаки: «Александр Емельяненко нуждается в воспитании. В «Ахмате» с этим блестяще справятся»