Емельяненко и Кадыров принесли извинения Канделаки: «Мы на 8 марта цветы даже отправим тебе»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки разместила видео, на котором Александр Емельяненко вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым приносят ей извинения за то, что вчера боец назвал ее «дурой».

«Я же говорю, «Ахмат» — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости», – написала Канделаки.

Я же говорю, «Ахмат» — сила.

Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости. pic.twitter.com/zgO1EXrqs3 — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) March 4, 2020

Диалог Кадырова и Емельяненко выглядит следующим образом:

Кадыров: «Мы сегодня с Александром очередной косяк запороли».

Емельяненко: «Не сегодня, а вчера. Ладно, Тина, я чуть-чуть вспылил. Не взыщи!»

Кадыров: Мы на 8 марта цветы даже отправим тебе».

Емельяненко: «Приношу свои извинения, что так среагировал на твое интервью».

Кадыров: «Тина, ты — лучшая! Она простит нас точно. Тина хорошая! Мы сейчас неплохие парни! Совсем другие!»

Емельяненко: «Я совсем другой, я хороший».

Тина Канделаки: «Александр Емельяненко нуждается в воспитании. В «Ахмате» с этим блестяще справятся»

Александр Емельяненко: «Тина Канделаки – дура. Полная дура»