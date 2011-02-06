Отец Хабиба – журналистам: «Хотите найти слабые места Хабиба? Я знаю, что у вас большой интерес, если бы он упал»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе , заявил, что представители СМИ желают поражения Хабибу в бою против .

– Тони очень хорошо ставит рассечения, хорошо работает локтями. Вы будете как-то менять стиль ведения боя Хабиба?

– Абсолютно нет. Наша задача – из позиции там, где нам удобно работать. У него и руки есть, и локти есть, и все есть. Но мы знаем, что если будем контролировать, у нас будет шансов больше для победы.

– Но эта позиция не делает Хабиба уязвимым для удара локтем или для сечки?

– Вы хотите найти слабые места Хабиба?

– Нам просто интересно под Тони...

– Я понимаю, что интерес у вас очень большой, если бы Хабиб упал. У вас большой интерес. У вас должен быть другой интерес: чтобы Хабиб стоял, а другие падали.

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