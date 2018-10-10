Хабиб: «Фергюсон — самый сильный соперник за все время. Чувствую невероятную мотивацию»

Чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от боя с Тони Фергюсоном.

«Я соревновался с такими парнями, как Барбоза, Дос Аньос, Конор, Порье, Яквинта. Все эти парни не такие крутые, как .

Для своего наследия я должен побеждать жестких противников... Я должен побеждать всех, кто похож на настоящих соперников, а не на поддельных.

Вот почему я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон — самый сильный мой соперник за все время», – сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиб — Фергюсон состоится 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.

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