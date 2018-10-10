Дочь Мохаммеда Али: «Конор может победить Хабиба в реванше»

Рашида Али, дочь легенды бокса Мохаммеда Али, заявила, что экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор может победить чемпиона промоушена в легком весе .

«Я была очень рада, что Конор вышел на схватку с Ковбоем и потрясающе провел ее. Выглядел так же, как в самом расцвете сил.

Поверить не могла, что в первом же раунде всё и закончится. Макгрегор был в замечательной форме. Он выглядел впечатляюще.

С нетерпением жду реванша Конора и Хабиба. В стиле Хабиба больше грэпплинга, а Конора — бокса. Было бы очень увлекательно увидеть сочетание этих стихий в их новой схватке.

Я не эксперт в , а такой же зритель, как остальные, но думаю, что реванш будет потрясающим. Мне не терпится увидеть его.

Победить может и тот и другой. Не стану даже гадать. Настраиваешься на одно, а начнется бой, и все может измениться. Конор способен вернуть себе пояс, но кто знает», – рассказала Али.

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