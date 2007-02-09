Даниэль Кормье о результате боя Джонс – Рейес: «Это не ограбление. Очень близкий бой»

Бывший чемпион в двух дивизионах Даниэль Кормье прокомментировал итог поединка между чемпионом промоушена в полутяжелом весе и Домиником Рейесом.

«Это не ограбление. Близкий бой, который можно было отдать в любую сторону.

Перед пятым раундом можно было дать 3-1 или 2-2 по раундам.

Я думаю, что Рейес победил 3-2 по раундам, но бой был настолько близким, что можно было давать в любую сторону», – рассказал Кормье.

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