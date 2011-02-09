Джон Джонс победил Доминика Рейеса единогласным решением судей на UFC 247 и защитил чемпионский титул

В Хьюстоне завершился UFC 247, в главном событии которого встретились Джон Джонс и Доминик Рейес. Для Джонса это была 11-я защита титула полутяжелого веса.

Бой продлился все 5 раундов. Начало поединка забрал Рейес, хорошо работая вторым номером.

В третьем раунде Доминик сильно замедлился и подсел функционально, после чего уже Джонс выигрывал раунды.

По итогам Джон победил единогласным решением судей: 48-47, 48-47, 49-46.

Джон Джонс против Доминика Рейеса: чемпионский бой на UFC 247. Онлайн

Джон Джонс – величайший боец в истории MMA. Сейчас все покажем