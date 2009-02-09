Джон Джонс: «Рейес дал тяжелый бой, но тейкдауны принесли мне победу»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джон Джонс Доминик Рейес UFC 247 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал победу в поединке против Доминика Рейеса.

«Рейес проделал отличную работу, дал мне тяжелый бой, у него отличный джеб. Я не мог перевести его в партер очень длительное время, не мог поймать его.

У него хорошая ударная техника, мне было очень нелегко. Но мое давление в концовке принесло результат и тейкдауны принесли мне победу.

Реванш? Не знаю, я поговорю со своей командой и мы решим», – сказал Джонс.

Джонс победил Рейеса единогласным решением судей на турнире UFC 247. 

Джон Джонс победил Доминика Рейеса единогласным решением судей на UFC 247 и защитил чемпионский титул

Джон Джонс против Доминика Рейеса: чемпионский бой на UFC 247. Онлайн

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