Нурмагомедов о политической карьере: «Я бы предпочел более спокойную жизнь. А вам как: Хабиб-политик?»

Чемпион UFC в легком весе не исключил возможности ухода в политику после завершения спортивной карьеры.

«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как: Хабиб-политик?

Я бы предпочел более спокойную жизнь. Я сейчас постоянно тренируюсь, постоянно в зоне внимания.

Хочу посвятить себя семье, а с политикой на это времени не будет. Но мы подумаем», – заявил Нурмагомедов.

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