Отец Хабиба о реванше с Конором: «Имеет смысл для заработка денег»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный матч-реванш против бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Что означает слово реванш? Это когда чемпион проигрывает случайно или раздельным решением.
Но здесь он сдался. Для Дэйны Уайта это имеет смысл. Для заработка денег. А для спортивной составляющей реванш не имеет никакой ценности», – заявил Нурмагомедов.
Хабиб победил Макгрегора болевым приемом в октябре 2018 года на турнире UFC 229.
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