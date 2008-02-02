Отец Хабиба о реванше с Конором: «Имеет смысл для заработка денег»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе , прокомментировал возможный матч-реванш против бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах .

«Что означает слово реванш? Это когда чемпион проигрывает случайно или раздельным решением.

Но здесь он сдался. Для Дэйны Уайта это имеет смысл. Для заработка денег. А для спортивной составляющей реванш не имеет никакой ценности», – заявил Нурмагомедов.

Хабиб победил Макгрегора болевым приемом в октябре 2018 года на турнире UFC 229.

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