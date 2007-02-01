Умар Кремлев: «Нам интересно организовать бой Хабиба и Конора по боксу»

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о желании организовать боксерский поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Интересно было бы организовать бой не Хабиб против Флойда, а Хабиб против Конора, но по правилам бокса.

Это будут равные права, я хотел бы сделать такой поединок. Предложил бы Нурмагомедову и Макгрегору такой вариант. 

Все-таки бокс – это культура спорта, это выше чем UFC и MMA. Бокс – король единоборств», – сказал Кремлев журналисту Sports.ru Алексею Сафонову.

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