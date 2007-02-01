Менеджер Нурмагомедова: «Хабибу готовы заплатить 100 миллионов долларов за бой с Конором или Мэйвезером»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что бойцу предлагают гонорар в 100 миллионов долларов за реванш против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах или экс-чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мэйвезера.

«Я знаю определенных людей в Саудовской Аравии, которые предлагают заплатить Хабибу 100 миллионов долларов за бой против Конора или Флойда.

Но сейчас все, о чем мы думаем – это бой против Тони Фергюсона», – сказал Абдель-Азиз.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

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