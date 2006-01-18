Отец Хабиба о футболистах «Спартака» в папахах: «Эта команда становится родной»

Теги Спартак UFC MMA легкий вес (MMA) Георгий Джикия Роман Зобнин Хабиб Нурмагомедов Зелимхан Бакаев Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ролик Первого канала, в котором футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев поддержали бойца.

 
 
 
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Вот уже полвека болею за Спартак а теперь он становится вовсе родным , Спасибо ребята !!!

Допис, поширений Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится вовсе родным. Спасибо, ребята!» – сказал Нурмагомедов.

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