Отец Хабиба о футболистах «Спартака» в папахах: «Эта команда становится родной»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ролик Первого канала, в котором футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев поддержали бойца.

«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится вовсе родным. Спасибо, ребята!» – сказал Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов: «Хочу реванш Хабиба и Конора, чтобы хейтеры замолчали»

Абдулманап Нурмагомедов: «Я за 30 секунд Макгрегора запустил бы. Там, где схвачу, там и запущу»