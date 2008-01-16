Бывший чемпион в двух дивизионах UFC Конор Макгрегор не верит, что поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится.
«Я не думаю, что этот бой состоится. Они должны были подраться уже четыре раза.
Если один из них не сможет принять участие в поединке, я готов занять вакантное место», – сказал Макгрегор.
Поединок Нурмагомедов – Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249. Это пятая попытка промоушена организовать бой между бойцами.
Президент UFC: «Конор распродал билеты на бой с Серроне за несколько минут. Поединок уже бьет рекорды»