Бывший чемпион в двух дивизионах UFC Конор Макгрегор не верит, что поединок между чемпионом UFC в легком весе и Тони Фергюсоном состоится.

«Я не думаю, что этот бой состоится. Они должны были подраться уже четыре раза.

Если один из них не сможет принять участие в поединке, я готов занять вакантное место», – сказал Макгрегор.

Поединок Нурмагомедов – Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249. Это пятая попытка промоушена организовать бой между бойцами.

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