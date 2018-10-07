Абдулманап Нурмагомедов: «Хочу реванш Хабиба и Конора, чтобы хейтеры замолчали»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап Нурмагомедов – заявил, что хочет второй бой сына против Конора Макгрегора.

«В спортивной составляющей у меня сомнений нет. Я хочу реванш, чтобы хейтеры замолчали.

Две подряд победы случайно не бывает», – сказал Абдулманап.

Хабиб победил Конора в октябре 2018-го, заставив ирландца сдаться в четвертом раунде.

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