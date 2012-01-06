Тренер Нурмагомедова: «Хабиб – уравновешенный парень, с уважением относится к людям. Этим он уникален»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о моральных качествах подопечного.

«Чем уникален Хабиб? Тем, что он не изменился с тех пор, как стал чемпионом.

Он все еще тот же уравновешенный парень, он так же тренируется и с уважением относится к людям. Хабиб работает каждый день и уважает соперников.

Он не пытается казаться другим человеком. Хабиб отлично подходит для всех, кто ищет себе идола», – сказал Мендес.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249 против Тони Фергюсона.

Хавьер Мендес: «Хабиб – лучший боец в UFC, а не Джонс»

Тренер Хабиба о прыжке после боя с Конором: «Через 10 минут позвонил Путин и сказал, что гордится им»