Дэйна Уайт: «Многие фанаты верят, что Фергюсон – тот парень, который побьет Хабиба»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации боя чемпиона легкого дивизиона и Тони Фергюсона.

«Нельзя отрицать, что Тони заслужил этот бой. Надеюсь, что в этот раз он состоится.

Фанаты сходят с ума в ожидании этого поединка. Они хотят этот бой, а многие и них верят, что Фергюсон тот парень, который побьет Хабиба.

Ответ мы узнаем скоро», – сказал Уайт.

Бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.

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