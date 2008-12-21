Денис Лебедев – Табисо Мчуну, Кудряшов победил Пейсара и другие бои в Красноярске

Сегодня в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина проходит вечер профессионального бокса.

В главном бою бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (32-2, 23 КО) проведет поединок против Табисо Мчуну (21-5, 13 КО).

Другие бои:

(24-3, 23 КО) победил Вацлава Пейсара (14-9, 12 КО) раздельным решением судей. Счет: 92-97, 95-94, 97-92.

Магомед Мадиев (14-0-1, 4 КО) побелил Дмитрия Богданова (4-2, 3 КО) единогласным решением судей.

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