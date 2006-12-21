Рамзан Кадыров: «Решил вызвать Александра Емельяненко на бой»

Теги первый тяжелый вес Александр Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров бросил вызов бойцу ММА Александру Емельяненко.

«У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать.

Но пока не определился, в каком виде спорта. Короче, как вы думаете: бокс или ММА? Друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас?

 
 
 
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Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? 🤔Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? 👊🏻Про себя скажу просто – я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... 💪🏻И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???😉😉😉🤜🏻🤛🏻⏳

Допис, поширений користувачем @ za_kadyrova_95eng

На жестком настиле бескомпромиссной клетки ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, порхая как бабочка и жаля как оса?

Про себя скажу просто – я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте.

И при этом постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?» – сказал Кадыров.

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