Михаил Алоян: «Как спортсмен сборной России я не хочу выходить на соревнования под белым флагом»

Российский боксер Михаил Алоян прокомментировал решение WADA отстранить Россию на четыре года от международных соревнований в полноценном статусе.

«Решение WADA очень смущают. Как спортсмен сборной России я не хочу выходить под белым флагом. Я всегда представлял нашу страну с символикой России на любой экипировке. Поэтому новости об этих санкциях для меня очень неприятны, но эти вопросы должны решать руководители страны и отдельных федераций.

Не думаю, что спортсмен должен самостоятельно решать такие вопросы. Нужно либо ехать командой, либо не ехать, а не так, что один поехал, а двое не поехали. Должно быть общее решение руководства страны.

Я знаю, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлев высказал мнение, что российские боксеры не будут выступать на Олимпийских играх без флага. От других федераций я таких заявлений не слышал.

Я считаю, что каждый из боксеров должен стоять за наш флаг, но окончательное решение должен принять президент нашей страны. Он поддерживает спорт, следит за ситуацией и в состоянии принять наиболее взвешенное решение.

У нас уже был опыт Олимпиады-2018 года. Это был очень нехороший прецедент. Многие спортсмены чувствовали себя погано, когда были вынуждены выступать без флага. Я не был в таком положении и не хотел бы в нем оказаться», – считает Алоян.

Николай Валуев: «WADA – политическая дубина. Всегда будет преследование наших спортсменов»

Денис Лебедев о решении WADA: «Над нами издеваются как хотят. Почему наши чиновники не могут привести в чувства этих ребят?»