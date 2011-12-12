Поветкин о решении WADA: «У нас самая честная страна и самые честные спортсмены»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несправедливо отстранилj Россию на четыре года от крупных международных соревнований из-за допингового скандала.

«Если честно, мне очень обидно, что нашу страну не позволяют представлять, наш флаг, наш герб — почему нет?

Считаю, у нас самая честная страна и самые честные спортсмены. С нами поступили несправедливо, убежден на сто процентов», – заявил Поветкин.

Ранее Поветкин несколько раз проваливал допинг-тесты на мельдоний. Из-за этого были отменены его бои против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера в мае 2016 года и против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Бермейна Стиверна в декабре 2016 года.

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